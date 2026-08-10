Mucur\'da Aranan Şahıs Yakalandı

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Mucur ilçesinde hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında M.U. isimli şahsın 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalar sonucunda yakalanan M.U., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.