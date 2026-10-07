Mudanya Ayazma\'da vatandaşlar yıkımı engellemek için çatıya çıktı, yıkım başlamadı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde imar barışına başvuran ancak çeşitli sebeplerle red edilen evlerin yıkımı için gelen ekipler, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar, yıkımı engellemek için evlerin çatısına çıktı.

Ayazma'da, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Daldıç'ın hobi ve yazlık evlerin yıkılması yönündeki kararının ardından bölgede hareketli saatler yaşandı. Karara tepki gösteren vatandaşlar, yıkım ekiplerinin bölgeye gelmesiyle birlikte evlerin çatısına çıkarak çalışmaları durdurmaya çalıştı.

Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, ekipler çatılara çıkan vatandaşları ikna etmek için çalışma başlattı. Yaşanan gerginlik nedeniyle yıkım çalışmasına henüz başlanamazken, ekiplerin öncelikle vatandaşları ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

İkna sürecinin tamamlanmasının ardından yazlık ve hobi evlerinin yıkım çalışmalarına başlanması beklenirken, bölgede gergin bekleyiş sürüyor.