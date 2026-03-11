Mudanya'da Baba-Oğul Kayıkla Denize Açıldı, Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika
Mudanya'da Baba-Oğul Kayıkla Denize Açıldı, Facianın Eşiğinden Döndü

Mudanya'da Baba-Oğul Kayıkla Denize Açıldı, Facianın Eşiğinden Döndü
11.03.2026 22:11
Baba Salih Şen ve oğlu Semih Şen, kayıklarının batması sonrası yüzerek kurtuldular.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde balık tutmak için denize açılan baba-oğulun bulunduğu kayık su alarak battı. Baba ve oğlu yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Altıntaş köyü açıklarında, Salih Şen (68) ile oğlu Semih Şen (43) balık tutmak amacıyla kayıkla denize açıldı. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayık su almaya başladı. Kısa sürede batma tehlikesi yaşayan baba-oğul denize düştü.

Semih Şen, yüzerek babası Salih Şen'i sahile kadar getirmeyi başardı. Bu sırada su yuttuğu öğrenilen baba fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sahilde yaptıktan sonra Salih Şen'i Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, batan kayığın bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerine de bilgi verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Salih Şen, Güvenlik, 3. Sayfa, Baba, Olay, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 23:01:17. #.0.4#
