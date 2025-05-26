Mudanya'da Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Marmara Denizi'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde öğle saatlerinde kıyıya vuran Mehmet Alper olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde öğle saatlerinde suda hareketsiz bir şahıs gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak detaylı çalışma yürüttü. Yapılan incelemede cesedin 27 yaşındaki inşaat mühendisi Mehmet Alper olduğu tespit edildi. Alper'in daha önce kayıp başvurusunun yapılmadığı öğrenilirken, konuyla ilgili çalışma başlatıldı.