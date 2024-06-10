Mudanya'da Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evleri Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Mudanya'da Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evleri Tehdit Ediyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ev kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri, Trilye ve çevre köylere hizmet verecek bir itfaiye grubunun oluşturulmasını talep etti.

10.06.2024 09:52
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde tek katlı ev elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili tahkilkat başlatıldı.

Yangın, Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde bulunan tek katlı yazlık evde meydana geldi. Elektrik kontağından başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri gören çevre sakinleri, yangına arazi tankerleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, ahşap yapısı nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinleri Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Trilye ve yakındaki köylere hizmet vermesi için itfaiye grubu kurmasını isteyerek, "Tirilye gibi tarihi bir mahallede evlerin çoğu eski yapıda. Herhangi bir yangında bu gün olduğu gibi Mudanya'dan gelecek olan itfaiyenin yetişmesi mümkün olmuyor. Mahalle halkı olarak çevredeki mahallelerin de Mudanya'ya uzaklığı göz önüne alınırsa Tirilye'de bir itfaiye grubunun oluşturulması elzem hale gelmiştir" dediler. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evleri Tehdit Ediyor - Son Dakika

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