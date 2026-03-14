Mudanya'da Kamyon Çarpan 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

14.03.2026 11:31
Mudanya'da sahil yolunda hareket halindeki bir kamyon 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu'ya çarptı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil kenarında hareket halindeki kamyonun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Mudanya sahil kesiminde meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda seyir halinde olan kamyon, 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu'ya çarptı. Kamyonun altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan minik Serhat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Serhat Aydoğdu'nun cenazesinin ikindi namazına müteakip Hal Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mudanya, Polis, Bursa, Çocuk, Son Dakika

