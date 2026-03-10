Mudanya\'da Kaza: Otomobil Gümrük Evi Bahçesine Uçtu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Mudanya Gümrük Konuk Evi'nin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 1 kişi hafif yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı üzerinde BUDO iskelesi istikametine seyir halinde olan 41 APU 483 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarından çıkarak Mudanya Gümrük Konuk Evi'nin bahçesine savruldu. Kazada araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sürücüyü ifade almak üzere karakola götürdü.

Kazaya karışan otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BURSA