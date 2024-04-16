Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerinin ruhsatsız iş yerine yaptığı operasyonda yüzlerce paket sigara ve sigara yapımında kullanılan tütün mamulleri ele geçirildi.
Mudanya Yalı Mahallesi'nde Atatürk Caddesi üzerinde ruhsatsız işletme olduğunu fark eden ekipler düğmeye bastı. G.A.'ya (25) ait iş yerine baskın yapan ekipler, piyasa değeri 600 bin lira olan 9 kilo 250 gram paketlenmiş tütün, 24 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 27 bin 600 adet boş makaron, 250 adet çeşitli ebat ve aromalarda 15 kilogram nargile tütünü, 21 adet çeşitli aromalarda sigara likidi, 260 adet puro, 45 adet plastik sigara doldurma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle beraber iş yeri mühürlendi. G.A. hakkında adli işlemler başlatıldı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Mudanya'da Ruhsatsız İş Yerinde Sigara Operasyonu - Son Dakika
Çorum'un Alaca İlçesi'nde 14 yaşındaki Berra G. adlı genç kız, öğle saatlerinde Çorum caddesi Sakarya orta okulunun önünde bulunan üst geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Genç kızın intihar girişimi güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri nedenini araştırıyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Huzur ve Güven Uygulaması sırasında durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet şarjör ve 15 adet mermi bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 195 sentetik uyuşturucu ve 29 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir apartmanın garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. Yangın sonucunda hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 9 yıl önce boşandığı eşini önce başından keserle yaralayan ve ardından defalarca bıçaklayarak öldüren kadın polise teslim oldu. Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşi tarafından öldürülen adamın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Çankırı'da gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve silahlar da bulunuyor. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile cip çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ümraniye'de el freni çekilmeyen bir otomobil, yokuş aşağı kayarak önce yolun kenarındaki taşlık alana çarptı ve ardından takla attı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
NATO'nun Karadeniz'deki en büyük tatbikatı olan 'Deniz Kalkanı', 13 ülkeden onlarca savaş gemisi ve binlerce askerin katılımıyla 8 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Tatbikat, Karadeniz'deki güncel risk ve güvenlik tehditleri göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor ve denizde arama-kurtarma faaliyetleri, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve deniz trafiğinin kontrolü gibi hedefleri içeriyor. Romanya, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Moldova, Hollanda, Polonya, Portekiz, Türkiye ve ABD'nin katıldığı tatbikat, 21 Nisan'da sona erecek.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Gazi Mahallesi Ayvacık yolunda bir tankerden akaryakıt çalan R.Ö. ve İ.Ö. suçüstü yakalandı. Zanlılar, gözaltına alınarak 'Güveni kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalı Mahallesi'nde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ve mühimmat ele geçirildi.
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