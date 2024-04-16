Mudanya'da Ruhsatsız İş Yerinde Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Mudanya'da Ruhsatsız İş Yerinde Sigara Operasyonu

Mudanya\'da Ruhsatsız İş Yerinde Sigara Operasyonu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri, ruhsatsız bir iş yerine düzenledikleri operasyonda yüzlerce paket sigara ve sigara yapımında kullanılan tütün mamullerini ele geçirdi. Operasyonda, 9 kilo 250 gram paketlenmiş tütün, binlerce adet makaron, nargile tütünü, sigara likidi, puro ve sigara doldurma aparatları bulundu. İş yeri mühürlendi ve işletme sahibi hakkında adli işlemler başlatıldı.

16.04.2024 12:28
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerinin ruhsatsız iş yerine yaptığı operasyonda yüzlerce paket sigara ve sigara yapımında kullanılan tütün mamulleri ele geçirildi.

Mudanya Yalı Mahallesi'nde Atatürk Caddesi üzerinde ruhsatsız işletme olduğunu fark eden ekipler düğmeye bastı. G.A.'ya (25) ait iş yerine baskın yapan ekipler, piyasa değeri 600 bin lira olan 9 kilo 250 gram paketlenmiş tütün, 24 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 27 bin 600 adet boş makaron, 250 adet çeşitli ebat ve aromalarda 15 kilogram nargile tütünü, 21 adet çeşitli aromalarda sigara likidi, 260 adet puro, 45 adet plastik sigara doldurma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle beraber iş yeri mühürlendi. G.A. hakkında adli işlemler başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da Ruhsatsız İş Yerinde Sigara Operasyonu - Son Dakika

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