Mudanya\'da sağanak bahçeleri sular altında bıraktı, kanalizasyon künkleri söküldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından birçok evin bahçesi tamamen sular altında kalırken, yaz aylarında özenle bakılan bahçe yağmur sularına teslim oldu.

Mudanya'da sağanak yağışın ardından oluşan su baskınları vatandaşları zor durumda bıraktı. Evlerin çevresinde su birikintileri oluşurken, bazı bahçeler de sular altında kaldı. Dün gece kurusun diye astıkları çamaşırlar iplerde asılı kaldı.

Öte yandan vatandaşların dün akşam saatlerinde yıkayıp astığı çamaşırlar da su baskınından nasibini aldı. Bahçelerin sular altında kalması nedeniyle vatandaşlar çamaşırlarına ulaşamadı.

Şiddetli yağışın etkisiyle bazı bölgelerde kanalizasyon künklerinin de yerlerinden söküldüğü görüldü.

Yaşanan su baskınlarının ardından Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam ve Belediye Başkanı, vatandaşların yaşadığı mağduriyeti yerinde inceledi.

Yaşananlar, sağanağın ardından vatandaşların karşı karşıya kaldığı tabloyu gözler önüne sererken, bölgede ekiplerin su baskınlarına yönelik müdahaleleri devam ediyor.