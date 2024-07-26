Mudanya'da Şiddetli Yağmur Sahil Yolunu Göle Çevirdi

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir anda etkili olan yağmur, Mudanya Sahil yolunu göle çevirdi. Otomobillerin geçerken zorlandığı anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Mudanya'da kısa sürede etkili olan yaz yağmuru, sahil yolunu felç etti. Etkili olan yağmur, Mudanya Sahil yolunu adeta göle çevirirken, otomobiller yolda ilerlemekte güçlük çekti. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA