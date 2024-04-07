Mudanya\'da yağış sonrası trafik kazası: Bir kişi yaralandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Bayram Tatili Boyunca Yoğun Denetimler Uyguladı

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.