Motor arızası veren otomobil alev alev yandı

Bursa'da saat 09.00 sıralarında Mudanya Yolu üzerinde, Mudanya istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan bir otomobilde motor arızası meydana geldi. Sürücünün arıza nedeniyle otomobili sağa çekip durdurmasının ardından otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Mudanya'dan sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. - BURSA