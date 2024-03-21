Mudurnu'da Ev Soyup Bin Ürün Çalan Hırsız Yakalandı

İlçenin kabusu olmuştu, çaldığı bin ürünü 2 evde saklamış
Evleri soyan hırsız ne bulursa çalmış
Bin ürün çalan hırsız, kaçmak üzereyken yakalandı
"Geceleri uyuyamıyorduk. 'Acaba hırsız gelecek mi?' diye düşünüyorduk"
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir yıl içerisinde çok sayıda ev soyan hırsız, çaldığı bakır ürünleri Sakarya'nın Geyve ilçesine götüreceği sırada yakalandı. Hırsızın 2 evinde de yapılan aramalarda duvar süsünden saate, bakır ürünlerden oltalara ve gitara kadar bin parça ürün çaldığı ortaya çıktı. Hırsız tutuklandı, vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.
Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'da bir yıldır aralıklarla çeşitli hırsızlık olayları yaşandı. Şikayetler üzerine inceleme başlatan Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızın 31 yaşındaki Y.E.S. olduğunu tespit etti. Aralıklarla 20 evi soyan, vatandaşların adeta kabusu olan hırsızın, çaldığı bakır ürünleri Sakarya'nın Geyve ilçesine götüreceği belirlendi. Harekete geçen Mudurnu polisi, Y.E.S. ile eşi N.S.'yi, Geyve'ye gitme hazırlığı yaptıkları sırada gözaltına alındı.
Bin ürün çalmış
Hırsızın, çaldığı ürünleri sakladığı 2 evde de arama yapıldı. Evlerden aralarında duvar süsü, bakır tencereler, eski tabancalar, kullanılmayan telefonlar, olta, gitar, 100 metre uzunluğunda kablo ve hediyelik eşyalar gibi birçok parçanın bulunduğu bin ürün çıktı.
Vatandaşın kabusu hırsız tutuklandı
Ele geçirilen eşyalar Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi ve sahiplerine ulaşıldı. Yaklaşık 20 aileye ifadelerinin ardından eşyaları teslim edildi. Hırsız ve eşi ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.E.S. tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Evimizin soyulduğunu ve çok sayıda eşyamızın çalındığını öğrendik"
Bolu merkezde olduğu sırada evine hırsızın girdiğini ve çok sayıda eşyasını çaldığını söyleyen Nevin Ünal, "Evi kontrol ettiğimizde evimizin soyulduğunu ve çok sayıda eşyamızın çalındığını öğrendik. Mudurnu Emniyeti sağ olsun, bizi aradılar ve eşyalarımızı teşhis etmemiz için Mudurnu'ya gelmemizi istediler. Geldik ve eşyalarımıza baktık. Bir kısmı yoktu, bir kısmı vardı. Kalanları aldık. Bu vesileyle Mudurnu Emniyeti'ne çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.
"Geceleri uyuyamıyorduk"
Y.E.S.'nin soyduğu bir başka evin sahibi Fatma Nur Taşköprü ise "Evimize girildi ve çok sayıda eşyamız çalındı. Eşyalarımızın bir kısmını alamadık. Bakır eşyalarımız yok ama benim çok özel bir eşyam vardı, saatim. Onu bulduğum için çok mutluyum. Mudurnu Emniyet Müdürlüğünde çalışan polislerimize çok teşekkür ederim. Bizi büyük bir tedirginlikten kurtarmış oldular. Geceleri uyuyamıyorduk. 'Acaba hırsız gelecek mi? Kimi çağıracağız?' diye düşünüyordu" diye konuştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mudurnu'da Ev Soyup Bin Ürün Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşlı bir çiftin yaşadığı gecekondu çıkan yangında küle döndü. Evini ve tüm eşyalarını kaybeden yaşlı kadın, evini tırnaklarıyla kazıya kazıya yapmış olduğunu söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
Niğde'de Yeşilburç-Kırkpınar yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobiller çekici ile kaldırılırken, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişi, aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Büyükeceli Mahallesi'nde bir araçta bulunan kişinin boğazının kesilmiş olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek kişinin M.S. olduğunu tespit etti. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucuyla birlikte tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Bayır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Marmaris'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Zanlı, Menteşe ilçesi Bayır mevkisinde durdurulan otobüste yakalandı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerinin depo bölümündeki atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, plastiklerin yanmasıyla ortaya çıkan yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yarattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ali Tosun idaresindeki araç yol ortasında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç şoförü Ali Tosun hayatını kaybederken, eşi ise kritik durumda hastanede tedavi altına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı'nda çıkan yangında iki gezi teknesi kullanılamaz hale geldi. Yangına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve adli soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 23 yaşındaki Yusuf G. ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Genç adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsten inerken tırın çarptığı bir kadın yaralandı. Olayda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?