Mudurnu\'da sürücülere alkol denetimi yapıldı

Sürücüler alkol denetiminden geçti

Ankara ve Sakarya'yı birbirine bağlayan yolda sıkı denetim

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere alkol denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Akyazı kara yolunda İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından uygulama noktası kuruldu. Uygulama noktasında gece saatlerinde sürücülere alkol denetimi yapıldı. Tek tek araçların kontrol edildiği bölgede, alkol kullanan sürücüye rastlanmadı. Uygulama noktasında durdurulan Hüseyin Yağın, yapılan uygulamanın iyi olduğunu belirterek, kontrollerin sıklaştırılmasını istedi. Ankara ile Sakarya illerini bağlayan kara yolunda jandarma ekiplerinin denetimlerini sıkılaştırılacağı öğrenildi.