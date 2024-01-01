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Bolu Mudurnu'da yapılan denetimlerde 48 bin 325 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da yapılan denetimlerde 48 bin 325 lira ceza kesildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinin iki farklı giriş noktasında jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 142 araç denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere toplamda 48 bin 325 lira ceza kesildi. Denetimlerde 2 alkollü sürücüye 9 bin 160 lira para cezası uygulandı ve diğer maddelerden dolayı 7 araca 39 bin 165 lira cezai işlem yapıldı. 5 araç ise trafikten menedildi.

Bolu Mudurnu\'da yapılan denetimlerde 48 bin 325 lira ceza kesildi
01.01.2024 - 21:22,
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BOLU (İHA) – Bolu'nun Mudurnu ilçesinin iki farklı giriş noktasında jandarma ekiplerince denetim yapıldı. Ekipler tarafından ilçeye giren 142 araç denetlenirken, kurallara uymayan sürücülere toplam 48 bin 325 lira ceza kesildi.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mudurnu- Akyazı ve Mudurnu-Bolu karayollarında denetim yapıldı. Yeni yılın ilk akşamında 142 araç denetlendi. Kurallara uymayan sürücüler, Mudurnu ilçesinin iki farklı giriş noktasında denetim yapan ekiplere takıldı. Ekipler tarafından yapılan alkol denetiminde 2 alkollü sürücü hakkında işlem yapılarak, 9 bin 160 lira para cezası kesildi. Ayrıca 7 araca da diğer maddelerden dolayı 39 bin 165 lira cezai işlem uygulandı. 5 araç ise denetimler neticesinde trafikten menedildi.

Bolu'dan gelen bir vatandaş, denetimlerin yerinde olduğunu ve gerekli olduğunu ifade etti. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Mudurnu'da yapılan denetimlerde 48 bin 325 lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Mudurnu'da yapılan denetimlerde 48 bin 325 lira ceza kesildi - Son Dakika
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