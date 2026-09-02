Mudurnu yangınında bir kaplumbağayı gazeteci kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudurnu yangınında bir kaplumbağayı gazeteci kurtardı

Mudurnu yangınında bir kaplumbağayı gazeteci kurtardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Mudurnu'ya bağlı Çepni köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, İHA muhabiri İlhami Çetin alevler arasında kalan bir kaplumbağayı kurtararak ekiplere teslim etti; ancak bir başka kaplumbağanın yanarak telef olduğu belirlendi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evin bahçesinde çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın, köylülerin ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede haber takibi yapan gazeteci, alevler arasında kalan kaplumbağayı kurtararak güvenli alana taşıdı. Diğer yandan, yangından kaçamayan bir kaplumbağanın ise yanarak telef olduğu görüldü.

Yangın, dün öğle saatlerinde Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın yakınında bulunan Yüce A.'ya ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüyen yangın, önce çevredeki tarlalara ardından da ormanlık alana sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar köylüler, kendilerine verilen su tankerlerini kullanarak alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ormanlık alana sıçrayan yangın, köylüler ile ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlerin arasında kaplumbağaların yaşam mücadelesi

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede yaşanan tahribat gün yüzüne çıkarken, yürek burkan detaylar da kameralara yansıdı. Yangını haberleştirmek üzere bölgede bulunan İHA muhabiri İlhami Çetin, alevlerin ve küllerin arasında çaresizce ilerlemeye çalışan bir kaplumbağayı fark etti. Hiç düşünmeden alevlerin yaktığı alana giren Çetin, kaplumbağayı elleriyle alarak yanmaktan kurtardı. Gazeteci tarafından güvenli bir şekilde jandarma ve orman ekiplerine teslim edilen kaplumbağa, yangından uzak yeşil bir alana bırakıldı.

Öte yandan, ekiplerin soğutma çalışmaları sırasında, yangından kaçamayarak alevlerin arasında kalan ve yanarak telef olan bir başka kaplumbağa da görüntülendi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Kurtarma, 3. Sayfa, Mudurnu, Çevre, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudurnu yangınında bir kaplumbağayı gazeteci kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Önce liderini aldı şimdi petrolünü ABD, Venezuela’nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek
Suriye’nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü Suriye'nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Sen misin Şi’ye yaklaşan Korumaların müdahalesi sert oldu Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu

13:52
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
13:51
Süper Lig devinden bir bomba daha Anlaşma tamam geliyor
Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor
13:21
Batan geminin ardından Silivri’de gergin anlar Gazetecilere saldırdılar
Batan geminin ardından Silivri'de gergin anlar! Gazetecilere saldırdılar
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
13:02
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması
Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 14:28:54. #7.12#
SON DAKİKA: Mudurnu yangınında bir kaplumbağayı gazeteci kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement