Mudurnu yangınında bir kaplumbağayı gazeteci kurtardı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evin bahçesinde çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın, köylülerin ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede haber takibi yapan gazeteci, alevler arasında kalan kaplumbağayı kurtararak güvenli alana taşıdı. Diğer yandan, yangından kaçamayan bir kaplumbağanın ise yanarak telef olduğu görüldü.

Yangın, dün öğle saatlerinde Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın yakınında bulunan Yüce A.'ya ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüyen yangın, önce çevredeki tarlalara ardından da ormanlık alana sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar köylüler, kendilerine verilen su tankerlerini kullanarak alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ormanlık alana sıçrayan yangın, köylüler ile ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlerin arasında kaplumbağaların yaşam mücadelesi

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede yaşanan tahribat gün yüzüne çıkarken, yürek burkan detaylar da kameralara yansıdı. Yangını haberleştirmek üzere bölgede bulunan İHA muhabiri İlhami Çetin, alevlerin ve küllerin arasında çaresizce ilerlemeye çalışan bir kaplumbağayı fark etti. Hiç düşünmeden alevlerin yaktığı alana giren Çetin, kaplumbağayı elleriyle alarak yanmaktan kurtardı. Gazeteci tarafından güvenli bir şekilde jandarma ve orman ekiplerine teslim edilen kaplumbağa, yangından uzak yeşil bir alana bırakıldı.

Öte yandan, ekiplerin soğutma çalışmaları sırasında, yangından kaçamayarak alevlerin arasında kalan ve yanarak telef olan bir başka kaplumbağa da görüntülendi.