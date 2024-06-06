Müge Anlı'da cinayet itirafı! Kayıp adam, kayınbiraderi tarafından öldürülmüş - Son Dakika
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Müge Anlı'da cinayet itirafı! Kayıp adam, kayınbiraderi tarafından öldürülmüş

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Müge Anlı'nın programında aranan Mehmet Ali Özdemir'in günlerdir canlı yayına çıkan kayınbiraderi Mehmet Genç tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden kayınbirader, ''Kardeşimi çok dövüyordu. Silah alarak eve çağırdım geldiğinde de 3 el ateşle öldürdü'' dedi.

06.06.2024 10:52
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet itirafı geldi. Günlerdir aranan Mehmet Ali Özdemir'in kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Sorgusunda her şeyi itiraf eden kayınbirader, cinayeti planlayarak işlediğini söyledi.

ENİŞTESİNİ ÖLDÜRÜP SİLAHI DA GÖMMÜŞ

Cinayetle ilgili ilk itirafı programda "Mehmet sürpriz yapıp gelecek" diyen eş yaptı. Eş Meryem, kocasının kardeşi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Cinayetle ilgili detayları veren Müge Anlı, "Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni aile üyeleri tarafından taşınmış. Birlikte temizlik yaparak cinayet izlerini temizlemişler. Mehmet Genç bu cinayeti önceden tasarladığını söylemiş. Silahı daha önce gidip almış sonra da eniştesini eve çağırmış. Mehmet Ali eve gelince 3 kurşun sıkarak öldürmüş. Daha sonra cesedi torbaya koyarak kendi aracıyla taşımış. Meryem'in ailesi üzerlerine kan sıçradığı için kıyafetleri yıkamış. O gün çevrede bir düğün varmış o yüzden de silah sesi duyulmamış. Düğün gece 01.00'a kadar sürmez cinayet de o saatlerde işlenmiş. Mehmet Genç sorgusunda silahı da cesede yakın bir yere gömdüğünü söylemiş."

Müge Anlı'da cinayet itirafı! Kayıp adam, kayınbiraderi tarafından öldürülmüş

"EŞİM ALKOL ALIP BENİ DÖVÜYORDU"

"Meryem de ifadesinde eşiyle çok severek evlendiğini ancak alkol aldığı zaten kendisine çok şiddet uyguladığını söylemiş. Meryem ifadesinde 'Eşim alkollüyken bana ya da aile üyelerimden birine de zarar verebilirdi bundan korktum' da demiş."

Müge Anlı\'da cinayet itirafı! Kayıp adam, kayınbiraderi tarafından öldürülmüş

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Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'da cinayet itirafı! Kayıp adam, kayınbiraderi tarafından öldürülmüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müge Anlı'da cinayet itirafı! Kayıp adam, kayınbiraderi tarafından öldürülmüş - Son Dakika
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