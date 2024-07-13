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Muğla Akkaya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada...Yaralıların sayısı artıyor

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında şu an itibariyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4'ü ağır 28 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazazedelerin bölgeye sevk edilen ambulanslarla başta Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarına sevki sürüyor.

Kaza Ula Akyaka girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; günübirlik tura katılan yerli turistleri taşıyan 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü freni patlaması sonucu park halindeki 3 araca ve ardından bir ikamete çarparak kaza yaptı. Kazada bazı yolcular otobüsten fırlarken bazıları ise sıkıştı. Şu anki verilere göre kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği 4'üağır 28 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bu arada kaza sonrası sıkışan 4 kişi kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipler sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Adeta can pazarının yaşandığı kazada ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada kaza nedeniyle Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de ek tedbirler alındı.