Muğla Bodrum\'da 3 kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi'nde bir şahsın kendisini takip ettiğini fark eden bir kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Konacık'ta 2 kadının daha şahısla ilgili kendilerini takip ettiği ve evlerine girmeye çalıştığı şeklinde ihbarda bulunduğu öğrenildi.

İhbarların ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şüphelinin 27 yaşındaki Ö.V. olduğu belirlendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri zanlıyı tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.