Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla\'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen 2 ayrı olayda toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarında bir sürat teknesinde yakalanan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile yapılan takip sonucunda karada 19 düzensiz göçmen daha yakalandı. Diğer bir olayda ise Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 2 düzensiz göçmen, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

03.06.2024 12:02
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 olayda toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında sürat teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından tespit edilen sürat teknesi durdurularak içerisindeki 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olay ile bağlantılı olarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen 2 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

2 olayda yakalanan toplam 21 göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika

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