Muğla'da 53 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da 53 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla\'da 53 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 53 düzensiz göçmen yakalanırken, 22 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Olaylarla ilgili adli işlemler başlatıldı.

19.05.2024 14:44
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalanırken, 22 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Ekipler, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini ise gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-109) bölgeye hareket etti. Ekipler, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 3'ü çocuk 33 göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri başka bir olayda ise durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 2'si çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Teknedeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5'i çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

3 olayda toplam 75 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 53 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 53 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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