Muğla\'da 58 göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 58 göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Önceki gün gece yarısı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber tekne motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bahse konu yere hareket etti. Ekiplerce fiber tekne içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmenler arasındaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Başka bir olayda ise Bodrum açıklarında hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Bodrum açıklarındaki üçüncü göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan 58 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA