Muğla'nın Milas ilçesinde 86 yaşındaki yaşlı kadın ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Muğla'nın Milas ilçesinde 86 yaşındaki yaşlı kadın ölü olarak bulundu

Muğla\'nın Milas ilçesinde 86 yaşındaki yaşlı kadın ölü olarak bulundu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'nde 86 yaşındaki Şengül Gezer evinde ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

23.02.2024 12:24  Güncelleme: 12:27
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Muğla'nın Milas ilçesinde 86 yaşındaki yaşlı kadın yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi Gümüş sokakta Şengül Gezer (86) yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gezer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet güçleri olay yerine gelerek konuyla ilgi soruşturma başlattı. Gezer'in naaşı cenaze işlemleri için Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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