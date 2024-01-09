Muğla\'da 93 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde evde tek başına yaşayan 93 yaşındaki Hacı İsak Ömerülfarukoğlu isimli vatandaş evinde ölü bulundu.

Datça İskele Mahallesi Fatih Camii yanı Sekban Apartmanı birinci katta evde tek başına yaşayan 93 yaşındaki Hacı İsak Ömerülfarukoğlu'nun İstanbul'da yaşayan oğlu babasını ulaşamayınca yakınlarını arayarak babasından haber almadığını söyledi. Yakınları kapıyı defalarca çalmalarına rağmen kapı açılmayınca pencereden evin içine baktıklarında yaşlı vatandaşın mutfak ile salon arasında yerde yattığını gördüler.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kapıyı çilingir vasıtası il açarak içeri girdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede 93 yaşındaki Hacı İsak Ömerülfarukoğlu'nun öldüğü ortaya çıktı. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Güvelik güçleri yaşlı adamın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA