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Muğla'da 93 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Muğla'da 93 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde evde tek başına yaşayan 93 yaşındaki Hacı İsak Ömerülfarukoğlu isimli vatandaş, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yaşlı adamın öldüğü tespit edildi ve cenazesi morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla\'da 93 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu
09.01.2024 - 20:36,
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Muğla'nın Datça ilçesinde evde tek başına yaşayan 93 yaşındaki Hacı İsak Ömerülfarukoğlu isimli vatandaş evinde ölü bulundu.

Datça İskele Mahallesi Fatih Camii yanı Sekban Apartmanı birinci katta evde tek başına yaşayan 93 yaşındaki Hacı İsak Ömerülfarukoğlu'nun İstanbul'da yaşayan oğlu babasını ulaşamayınca yakınlarını arayarak babasından haber almadığını söyledi. Yakınları kapıyı defalarca çalmalarına rağmen kapı açılmayınca pencereden evin içine baktıklarında yaşlı vatandaşın mutfak ile salon arasında yerde yattığını gördüler.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kapıyı çilingir vasıtası il açarak içeri girdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede 93 yaşındaki Hacı İsak Ömerülfarukoğlu'nun öldüğü ortaya çıktı. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Güvelik güçleri yaşlı adamın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 93 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu - Son Dakika


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