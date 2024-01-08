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Muğla'da Alkollü Sürücüden Arkadan Çarpma Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da Alkollü Sürücüden Arkadan Çarpma Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, parmak izi tespit çalışması sonucunda yakalandı ve alkol muayenesinde 1.73 promil alkol tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muğla\'da Alkollü Sürücüden Arkadan Çarpma Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
08.01.2024 - 09:48,
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Bulvarından şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 46 AAG 514 plaka araç sürücüsü A.Ş., önünde seyreden V.B. yönetimindeki 48 DB 165 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaklaşık 100 metre kaldırıma sürüklendi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Trafik ve Olay Yeri İnceleme ekiplerin araçta yaptıkları parmak izi tespit çalışmasının ardından sürücü Kötekli Mahallesi 112 istasyonu yanında yakalandı. Otomobil sürücüsünün alkol muayenesinde 1.73 promil alkol tespit edilirken, gözaltına alındı.

Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü V.B. ağır yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Muğla, Gözaltı, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Alkollü Sürücüden Arkadan Çarpma Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika


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