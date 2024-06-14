Muğla'da Anız Yangını Hızlı Müdahale ile Söndürüldü

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle tarlada bulunan anızdan dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının gerçekleştirilmesinin ardından, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA