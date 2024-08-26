Muğla\'da Arabada Tartıştığı Karısını Bıçaklayan Zanlıdan Kötü Haber

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde arabada tartıştığı karısını karnından bıçaklayan zanlı her yerde aranırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihniderin Caddesi üzerinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ASG 210 plakalı park halindeki otomobil içerisinde bulunan M.K. (43) ve Senem Kıvrak (40), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından M.K., eşi Senem Kıvrak'ı karnından bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın ağır yaralanırken, eşi M.K. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı M.K.'nin bölgedeki dağlık alana kaçtığı tespit edilirken, şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA