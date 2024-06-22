Muğla'da araç takla attı, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da araç takla attı, bir kişi hayatını kaybetti

Muğla\'da araç takla attı, bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç takla attı ve bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

22.06.2024 20:33
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aracın takla atması sonrası bir kişi öldü.

Ortaca-Köyceğiz karayolu Beyobası Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan 48 E 3312 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak durabildi. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, 12 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevke dildi.

Kazada yaşamını yitiren ve araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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