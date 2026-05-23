Araç uçuruma düştü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Yatağan-Milas karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç yaklaşık 5 metrelik uçuruma düştü. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine trafik, jandarma, ambulans ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta herhangi bir sıkışmanın olmadığını belirledi. Kazada yaralanan iki kişinin araç dışında bulunduğu tespit edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaralıların güvenli şekilde ambulansa taşınmasına yardımcı olurken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA