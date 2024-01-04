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Muğla'da Ayakkabı İçinde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Muğla'da Ayakkabı İçinde Uyuşturucu Operasyonu

Muğla polisinin düzenlediği operasyonda kargo paketi içindeki ayakkabı içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 262,3 gram esrar maddesi ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla\'da Ayakkabı İçinde Uyuşturucu Operasyonu
04.01.2024 - 20:14,
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Muğla polisinin düzenlediği operasyonda kargo paketi içindeki ayakkabı içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 11 ayrı operasyon düzenledi. Kargo ile Muğla'nın Bodrum ilçesine uyuşturucu gönderileceği bilgisini alan Narkotik ekipleri, gelen kargo paketinde inceleme yaptı. Paket içindeki ayakkabı içinde kağıda emdirilmiş sentetik bonzai maddesi, Fethiye'de ise 262,3 gram esrar maddesi ele geçirildi. 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan işlem yapıldı, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Ayakkabı İçinde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika


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