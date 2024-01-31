Muğla\'da bir şahıs başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir şahıs başından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.
Olay, Gümüşlük Mahallesi Küçükler Caddesi üzerinde yer alan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Güray Karataş, yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Karataş'ın silahla kendi hayatına son verdiği üzerinde duruluyor. - MUĞLA
Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın seyir halindeki polis aracından atladı. Kendini yola atan kadına başka bir araç çarptı. Hayatını kaybeden kadınla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek. "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapan Türkiye Uzay Ajansı açıklamasında, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadelerine yer verildi.
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı.
Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda intihar teşebbüsünde bulunarak hayranlarını üzmüştü. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Sansar Salvo, yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini söyleyerek kamera kayıtlarının incelenmesini istedi ardından da ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, esnaf ziyaretleri kapsamında Menemen ilçesinde bir dükkana girdi. Hamza Dağ, dükkanda BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe'ye denk geldi. Gökçe, Hamza Dağ'ın yanında bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a ithafen "Başkan olduğumda 4 milyar 720 Milyon TL'nin 2023 yılı bütçesindeki hesabını soracağım. Yüzünüze söylüyorum." dedi. Hamza Dağ ise "1 Nisan'da görüşürüz." diyerek dükkandan ayrıldı.
Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da bir şahıs başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?