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Muğla'da bir şahıs başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Muğla'da bir şahıs başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Muğla\'da bir şahıs başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde, Gümüşlük Mahallesi'nde bir evde 31 yaşındaki Güray Karataş başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Karataş'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

31.01.2024 19:53  Güncelleme: 19:57
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir şahıs başından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

Olay, Gümüşlük Mahallesi Küçükler Caddesi üzerinde yer alan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Güray Karataş, yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Karataş'ın silahla kendi hayatına son verdiği üzerinde duruluyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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