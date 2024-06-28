Muğla'da bir yıldır kayıp olan genç aranıyor - Son Dakika
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Muğla'da bir yıldır kayıp olan genç aranıyor

Muğla\'da bir yıldır kayıp olan genç aranıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Bülent İşleyen, geçtiğimiz yıl 1 Ağustos'ta 'Marmaris'e gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi durumu karakola bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda genç, en son Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi civarında görüldü.

28.06.2024 14:47
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Geçtiğimiz yıl 1 Ağustos'da " Marmaris'e gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Bülent İşleyen (25) yaklaşık bir yıldır her yerde aranıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Bülent İşleyen'den bir yıldır haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre 1 Ağustos 2023 yılında "Marmaris'e gidiyorum" diye evden ayrılan 25 yaşındaki Bülent İşleyen'den ailesi bir daha haber alamadı. Gencin hayatından şüphe eden eşi ve annesi ise durumu karakola bildirerek, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde İşleyen'in en son Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi civarında olduğu öğrenildi. Ailesi gencin hayatından şüphe ederken, Bülent İşleyen bir yıldır her yerde aranıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da bir yıldır kayıp olan genç aranıyor - Son Dakika

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