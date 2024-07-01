Muğla'da çıkan orman yangınıyla ilgili şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da çıkan orman yangınıyla ilgili şüpheliler gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle şüpheli olarak yakalanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Yangın çıkan bölgeden uzaklaşırken yakalanan şüphelilerin karavanlarında yapılan aramada da delillere ulaşıldı. Soruşturma devam ediyor.

01.07.2024 17:11
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde dün saat 16.40'ta çıkan orman yangına sebebiyet verdikleri gerekçesi ile şüpheli olarak yakalanıp gözaltına alınan şahıslar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar karavanları ile yangın çıkan bölgeden uzaklaşırken, Jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınmıştı.

30 Haziran 2024 tarihinde saat 16.40'ta Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmış ve yaklaşık 5 hektarlık alan yanmıştı. Havadan ve karadan yoğun müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatan Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris ilçe Jandarma komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde, yangına neden oldukları iddiasıyla bölgede karavanla tatil yapan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları Marmaris Adliyesinde savcı ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiler. Gözaltına alına P.S. (39), U.S. (47) ve H.S. (43) isimli şüphelilerin, verdikleri ifadelerinde orman gönüllüsü olduklarını, kamp yaptıkları alandan ayrılırken dumanı görerek ihbarda bulunduklarını dile getirdikleri öğrenildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatı ile şahısların karavanlarında da arama yapıldı. Şahıslar taksirle orman yangınına neden olma iddiasıyla tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiler.

Yangının çıkış sebebine dair detaylı incelemeler sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı geniş çaplı olarak devam ettiriyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da çıkan orman yangınıyla ilgili şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika

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