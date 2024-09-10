Muğla\'da Çocuk Güvenliği Denetimleri

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Çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' gerçekleştirilirken, denetim faaliyetinde Muğla il genelinde 73 ekip ve 157 personel görev aldı.

Denetimler sonucunda elde edilen veriler şu şekildedir bin 442 şahıs sorgulanırken, 158 okul çevresi kontrol edildi, 39 metruk bina incelendi, 61 park ve bahçe denetlendi,221 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ise toplamda 301 araç ve sürücüsü incelendi. Bu denetimler sonucunda, 9 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı toplam 13 bin 691 TL cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde herhangi bir başka olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamak için büyük önem taşıdığını vurguladı. Denetimlerin, çocukların güvenliği konusunda farkındalığı artırmak ve muhtemel tehlikeleri önlemek amacıyla düzenli olarak devam edeceği bildirildi. - MUĞLA