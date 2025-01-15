Muğla'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Bodrum'da kamyonun kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

15.01.2025 17:58
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Kontrolden çıkan kamyon, karşı yönden gelen iki araca böyle çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Alper Emiroğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Mumcular - Güvercinlik yolunda meydana gelen kazada sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen kamyon, karşı yönden gelen 2 ayrı otomobile çarptı. Otomobillerden 1'i yol kenarına savrulurken diğer otomobil şarampole düştü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır şekilde yaralanan otomobil sürücüsü iş insanı Mehmet Alper Emiroğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer 2 yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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