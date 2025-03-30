Muğla'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de ağır yaralandı.

30.03.2025 19:07  Güncelleme: 19:39
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Muğla'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarındaki direğe, ardından sürücüsü fırından ekmek almak için duran otomobile çarptı.

BİLANÇO AĞIR: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada araçlarda bulunan İbrahim K. (22), Bilal K. (24), Tolga Ü. (21) ve Münire C. (36) hayatını kaybederken, Barış Ç. (22) ve Ramazan I. (23) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla\'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Volkan Tuncer:
    Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin 3 0 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Allah rahmet eylesin bu mübarek bayram günü ailesine sabırlar diliyorum 1 0 Yanıtla
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