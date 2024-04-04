Muğla\'da Figen Çoban\'ın ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ın eşi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın 5'inci duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban'a, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadan 'eşe karşı canavarca hisle öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Figen Çoban'ın kayınbiraderi Süleyman Çoban ise 17 yıl hapis cezası aldı.
Yatağan'a bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi'nde Figen Çoban'ın (40) öldürülmesi ile ilgili davanın 4. duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmıştı. 7 Mart'ta yapılan 4. duruşmada savcı mütalaasını açıklayarak, sanığın annesi H.Ç. hakkında beraat, Figen Çoban'ın kayınbiraderi Süleyman Çoban için eyleme iştirakten ceza verilmesini, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ın ise cinayetten ötürü ceza almasını ancak eşinin iş yerindeki şahısla olan mesajları nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etmişti. Mahkeme, duruşmayı 4 Nisan'a erteleyerek Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ın tutukluluğunun devam etmesine karar vermişti.
Bugün yapılan 5. duruşmaya, Figen Çoban'ın ailesi, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ve kardeşi Süleyman Çoban ile annesi H.Ç. katıldı.
Süleyman Çoban: "Ben ne çocukları tuttum, ne de ağabeyime yardım ettim"
Sanık Süleyman Çoban savunmasında tahliyesini talep etti. Çoban, "Yengemin ayağında terlikleri mevcut olduğu belirlendi, biriyle itişme kalkışma olsa terlikleri çıkması gerekirdi. Ağabeyim gittikten sonra yengem evin önünde 'ben avluya gidip geliyorum' dedi. Ben ne çocukları tuttum ne de ağabeyime yardım ettim. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Mehmet Emin Ata Çoban: "En mağdur benim, eşimi çocuklarımı kaybettim"
Mehmet Emin Ata Çoban, "Biz eşimle tartıştık. Beyan edilen gibi saçtan tutma yok, ben daha sonra markete indim. Marketten geldiğim de sol kısmına yatar vaziyetteydi. Yapıp da kaçmış olsam dahi iç organları yanarak ölmüştür. Komşumuz araba yanıyor diye müdahale ediyor. İlk dumanı komşumuz görmüştür. Dışındaki yanıkla kesinlikle ölmez. Ben geldiğimde nabzı atıyordu. Ben evde dahi değildim. Beraatimi talep ediyorum. Ben bu olayı yapmış olsam giderdim. Hiçbir yere gitmedim. İlk önce çocuklarım benimle konuşmazdı. En mağdur benim, eşimi çocuklarımı kaybettim" dedi.
Figen'in eşine ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesine beraat kararı
Mahkeme heyeti, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban'a, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadan eşe karşı canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Figen Çoban'ın kayınbiraderi Süleyman Çoban'a da yardım ve yataklıktan haksız tahrik indirimi uygulamadan 17 yıl hapis cezası veren mahkeme, kayınvalidesi H.Ç.'nin de beraatine karar verdi.
Avukat Kemal Ertuğrul: "Hukuken huzurluyuz"
Mahkeme kararının ardından açıklama yapan Figen Çoban'ın aile Avukatı Kemal Ertuğrul, "Bizim açımızdan son derece hukuka uygun, dosya kapsamıyla uyumlu ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ve başka birtakım mahkemelerdeki uygulamaların tersine olarak, kadın cinayeti sanıklarına tahrik indirimi uygulanmamasını, verilen cezadan ötürü bir nebze olsun hukuken huzurlu olduğumuzu söyleyebilirim. Sanıklardan H.Ç.'nin beraat etme kararına itiraz edeceğiz. Sanıkların bugüne kadar haksız tahrik indirimi almak için yaptıkları bütün çabalara karşın samimi olmayan, hukuken kabulü olmayan bu iddiaların, mahkemece de kabul edilmemiş olması bizim açımızdan Muğla'da işlenen bir cinayetin hukuki karşılığının bu şekilde olması açısından gurur verici. Mahkemeler adaletin kaleleridir. Bu kaleler, Türkiye'deki kadınların haklarını korumak için de yegane bir unsur olmalıdırlar. Biz hukukçu olarak, Muğla'da yaşayan insanlar olarak bütün kalbimizle buna inanıyoruz. Bu inancımızın sürmesini düşünüyoruz "dedi.
"Ablam huzur içinde uyuyacak"
Figen Çoban'ın kız kardeşi Filiz Karataş ise, "Ablam huzur için uyuyacak. Adalet yerini buldu" derken, babası Haydar Karataş, "Adalete güvendik. Avukatlarıma sizlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Olay
Yatağan'ın Yeşilbağcılar Mahallesi'nde 21 Ocak 2023 tarihinde meydana gelmişti. Yanarak hayatını kaybeden 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Figen Çoban'ın, kendi üzerine benzin dökerek vücudunu ateşe verdiği iddia edilmişti. Jandarmanın araştırmasında, genç kadının ölümünden günler önce kendisine gelen bir mesaj nedeniyle eşi Mehmet Çoban (44) ile tartıştığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın çerçevesi genişletildi. Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili olarak sürdürdüğü soruşturma dahilinde cinayet şüphesi ile Figen Çoban'ın kocası ile toplam 3 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kocası Mehmet Emin Ata Çoban, kayınvalidesi Hatice Çoban, kayın biraderi Süleyman Çoban çıkarıldıkları ilk mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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