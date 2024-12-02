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Muğla'da Güvenlik Toplantısı

Muğla\'da Güvenlik Toplantısı

Muğla'da motosiklet güvenliği için 'Kaskın Kapalı, Yolun Açık Olsun' projesi tanıtıldı.

02.12.2024 18:24
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Muğla İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Başkanlığında yapıldı.

Muğla'daki huzur ve güven ortamının korunması ve sürdürülmesi için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, motosiklet sürücülerine yönelik geliştirilen ve kaskın önemini vurgulayan 'Kaskın Kapalı, Yolun Açık Olsun' projesi hakkında Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Cengiz Cantekin bilgi verdi.

'Kaskın Kapalı, Yolun Açık Olsun' projesiyle motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinin karıştıkları kazalardaki yaralanma ve ölüm oranlarının aşağıya çekilmesi hedefleniyor.

Yapılan bilimsel çalışmalarda sürücü ve yolcuların en fazla darbeyi çene kısmı ile kaş ve yüz bölgesinden aldıklarını ve çene kısmı kapalı (sabit veya çene kısmı kilitlenmek suretiyle sabitlenen) kask kullanımının önemli olduğu vurgulanırken kabuk kask veya chopper kaskı olarak tabir edilen kaskların koruyuculuğunun ise neredeyse olmadığı ifade edildi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin koruyucu mont, koruyucu pantolon, omuzluk, dizlik, dirseklik, eldiven ve koruyucu kask kullanmalarının meydana gelen kazalarda sürücü ve yolcuyu büyük oranda koruduğu ve ağır yaralanmaları engellediği belirtildi.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin çok değerli olduğunu belirten Vali Dr. İdris Akbıyık, özellikle motosiklet tutkunu gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları motosiklet kullanımında yeterli koruyuculuk özelliği bulunan kalite belgeli ekipmanları kullanmaya davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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