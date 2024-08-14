Muğla'da Halk Sağlığını Tehdit Eden Gıda Skandalı - Son Dakika
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Muğla'da Halk Sağlığını Tehdit Eden Gıda Skandalı

Muğla\'da Halk Sağlığını Tehdit Eden Gıda Skandalı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde halk sağlığını tehdit eden büyük bir gıda skandalı yaşanırken, Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri bir ihbar üzerine gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda uygun şartlarda saklanmayan yaklaşık 1 ton gıda ürününü imha etti.

14.08.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde halk sağlığını tehdit eden büyük bir gıda skandalı yaşanırken, Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri bir ihbar üzerine gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda uygun şartlarda saklanmayan yaklaşık 1 ton gıda ürününü imha etti.

Ortaca Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın dikkati sayesinde büyük bir tehlike önlendi. İhbarı alan zabıta ekipleri hızla harekete geçerek olay yerine intikal etti. Gıda ürünlerinin taşındığı aracın sahibine ulaşıldıktan sonra, gerekli incelemeler başlatıldı. Yapılan incelemelerde aracın içerisinde bulunan gıda ürünlerinin uygun olmayan şartlarda saklandığı tespit edildi. Zabıta ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, satış sonrası iade edilen 945 kilo sucuk, 250 litre zeytinyağı ve 2 teneke beyaz peynirin araçta sağlıksız şartlarda muhafaza edildiği ortaya çıktı. Araç içerisinde kurtlanmış ürünlerin olduğu, zeytinyağlarının ise uygun sıcaklıkta saklanmadığı tespit edildi.

Gıdalar imha edildi

Ortaca Belediyesi'nin açıklamasında, bu tür durumlarda hızlı ve etkili müdahalenin önemine vurgu yapıldı. Halk sağlığını tehdit eden bu tür durumların ciddiyetle ele alındığını belirten yetkililer, zabıta ekiplerinin derhal çöp aracı çağırarak sağlıksız ürünleri imha ettiklerini bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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