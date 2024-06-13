Muğla'da Hayvan Hırsızlığı Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Muğla'da Hayvan Hırsızlığı Çetesi Çökertildi

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda hayvan hırsızlığı çetesi çökertildi. 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda çalıntı hayvanlar sahiplerine teslim edildi ve hayvan üreticileri rahat bir nefes aldı.

13.06.2024 14:04
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Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından meydana gelen hayvan hırsızlığı olayları ile ilgili olarak düzenlenen operasyonlarda hırsızlık çetesi çökertilirken, 1'i kadın 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Milas bölgesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Milas Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat Kısım Amirliği ve JASAT Timlerinden oluşan özel ekip tarafından 6 ay süren titiz ve ayrıntılı çalışma neticesinde Milas ilçesi bölgesindeki hayvan hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren 'Akçanerik Grubu' tespit edilerek takibe alındı. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Akçanerik Grubu'na yönelik Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Aydın ili Söke ilçesi ve Muğla ili Milas ilçesinde tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 şüpheli gözaltına alındı

Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve eklentileri ile şahıslara ait ahırlarda yapılan aramalarda; hırsızlık yapılan illere ait 3 çift ikiz, sahte ve çalıntı plaka, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait çok miktarda kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL nakit para, 9 adet şüpheli şahıslara ait cep telefonu, 6 adet kullanılmamış hayvan kulak küpesi, 19 adet kullanılmış hayvan kulak küpesi ile şüpheli A.A.'nın ikamet adresinde yapılan aramada ise 2 adet büyükbaş hayvan ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar ile ilgili yapılan araştırmada hayvanların Milas İlçesi Selimiye Mahallesi'nde ikamet eden müşteki M.D.'ye ait olduğu tespit edilerek hayvanlar sahibine teslim edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Yapılan eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alınan V.A. (72), A.A. (32), S.A. (58), A.A. (41), H.A. (48), V.A. (30), S.A. (28), S.K. (51) isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi. V.A. (72), S.A. (58), A.A. (41), V.A. (30) ve S.K. (51) isimli şüpheliler savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.A. (28) isimli kadın ve H.A. (48), A.A. (32) isimli erkek şüpheliler ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayvan üreticileri rahat bir nefes aldı

Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen operasyon neticesinde hayvan üreticileri rahat bir nefes alırken, yapılan çalışma sonucu Muğla ilinde 7, Aydın ilinde 1 ve İzmir ilinde 6 olmak üzere toplam 14 büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı aydınlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Hayvan Hırsızlığı Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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