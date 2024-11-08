Muğla'da İki Farklı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla'da İki Farklı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Muğla\'da İki Farklı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

08.11.2024 22:56  Güncelleme: 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesi devrant yokuşu ve Bayır Mahallesinde meydana gelen 2 kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre devrant yokuşunda meydana gelen kazada 48 NF 143 plakalı otomobil plakası alınamayan tırın arkasından çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı. Bir diğer kaza ise Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır mahallesinde meydana geldi. Muğla- Aydın karayolunda meydana geldi bu kazada 3 kişi yaralanırken her iki kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Kazaları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Her iki kazada itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 2 kazada bulunan yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Menteşe, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da İki Farklı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 IKBY, HDP’nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye’ye gönderdi IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
10:21 Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin fotoğrafına tepki yağdı Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı
10:19 Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 00:25:02. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da İki Farklı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.