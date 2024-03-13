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Muğla'da inşaatta çalışan genç ölü bulundu

Muğla\'da inşaatta çalışan genç ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaatta çalışan genç, kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Arkadaşları tarafından asılı halde bulunan genç, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.03.2024 14:58  Güncelleme: 15:01
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Muğla'nın Milas ilçesinde inşaatta çalışan bir genç kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesinde bir inşaatta çalışan 20 yaşındaki Ozan Öruç'tan haber alamayan arkadaşları, Güllük Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan ve Kocakışla mevkiindeki lojmanda ikamet eden genci kaldığı odada asılı halde buldu. 112 Acil İhbar hattına yapılan çağrının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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