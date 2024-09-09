Muğla\'da kaçak kulübe adadan söküldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde adaya inşa edilen kaçak kulübe söküldü.

Ortakent - Yahşi açıklarındaki Çelebi Adası'na yaz başında kaçak kulübe yapılıp önüne su deposu konuldu. Adayı ziyaret eden vatandaşların çeşitli kurumlara yaptığı ihbar sonrası Bodrum Belediyesi'nden yapılan bildirimde kaçak yapının yıkıldığı ifade edildi. Bir süre sonra yeniden adaya giden vatandaşlar, yıkıldığı ifade edilen derme çatma yapının, adada bulunan başka bir ağacın altına taşındığını gördü. Vatandaşlar, bu yapının adadan tamamen kaldırılmasını istedi.

Bugün sabah saatlerinde adaya giden Bodrum Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, kaçak kulübeyi söktü. - MUĞLA