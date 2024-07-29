Muğla'da Kadın Sığınma Evi Talebinde Bulunan Kadın PKK/KCK Üyesi Çıktı - Son Dakika
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Muğla'da Kadın Sığınma Evi Talebinde Bulunan Kadın PKK/KCK Üyesi Çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kadının kadın sığınma evi talebinde bulunması üzerine yapılan incelemede, kadının PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Zabıta ekipleri tarafından fark edilen kadın, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

29.07.2024 19:16
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde zabıtanın dikkati sayesinde kadın sığınma evi talebinde bulunan kadının PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesinde şehirlerarası yolcu otogarında P.E. (19) adlı öğrenci, özel güvenlik görevlisi kadından kadın sığınma evi talebinde bulundu. Özel güvenlik görevlisi, zabıta ile irtibat kurması için kendisini zabıtaya yönlendirdi. Otogarda görevli zabıta, P.E'nin telefonunu kullandığı esnada telefonunda terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel resimler gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Muğla Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından Menteşe Otogarı'na Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmede örgüte katılmak amacıyla Van'a gideceğini belirten P.E., PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. P.E.'nin cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Kadın Sığınma Evi Talebinde Bulunan Kadın PKK/KCK Üyesi Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Kadın Sığınma Evi Talebinde Bulunan Kadın PKK/KCK Üyesi Çıktı - Son Dakika
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