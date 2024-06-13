Muğla'da Kamyonun Tıra Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Muğla'da Kamyonun Tıra Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, manav kamyonu yol kenarında duran tıra çarptı. Kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

13.06.2024 09:37
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yangı mahallesi mevkiinde önceki gün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Feci kazada sabahın erken saatlerinde Aydın'dan Antalya'ya yola çıkan manav kamyonunun süratle ilerleyip yol kenarında durmakta olan tıra çarpış anı saniye saniye kaydedildi.

Kaza; Köyceğiz- Ortaca karayolu Yangı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyon seyir halinde iken aynı istikamette yol üzerinde duran tırı arkadan çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü Nurettin Akdeniz ve yanında yolcu olarak bulunan Adem Yoldaş feci şekilde hayatını kaybetti. Akdeniz ve Yoldaş'ın cenazeleri memleketleri Aydın'ın İncirliova Acarlar Mahallesi'nde toprağa verilirken, kazadan geriye kalanlar görüntüler adeta izleyenlerin kanını dondurdu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Kamyonun Tıra Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Kamyonun Tıra Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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