 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da kaybolan 77 yaşındaki kadın aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da kaybolan 77 yaşındaki kadın aranıyor

Muğla'da Yılanlı Dağı'nda çıntar mantarı toplamaya giden 77 yaşındaki Fatma Avcı, kayboldu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen durum üzerine arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı.

Muğla\'da kaybolan 77 yaşındaki kadın aranıyor
13.12.2023 - 17:27,
Abone Ol

Muğla'da yakınları ile birlikte Yılanlı Dağı'nda çıntar mantarı toplamaya giden ve sonrasında kaybolan 77 yaşındaki Fatma Avcı her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, 12 Aralık Salı günü Menteşe ilçesindeki Yılanlı Dağı'na Fatma Avcı (77) ve yakınları çıntar mantarı toplamaya gitti. Saat 11.00 sıralarında mantar topladığı sırada yakınlarının yanından ayrılan yaşlı kadın uzun süre geri dönmedi. Avcı'nın sağlık durumundan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; jandarma ve komando ekipleri, jandarmaya bağlı iz sürme köpeği, AFAD ekipleri, MAG AME ile NAK arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiple Avcı'yı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarının üzerinden 30 saat geçmesine rağmen Avcı'nın izine rastlayamayan ekiplerin yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Toros Dağları, Aralık, Muğla, Acil Durum, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da kaybolan 77 yaşındaki kadın aranıyor - Son Dakika


17:23
Taraftarın gözü kulağı ondaydı! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Taraftarın gözü kulağı ondaydı! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43
Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi

Son Dakika
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:25 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi: Sporda şiddet yasası değişecek
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 17:29:59. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da kaybolan 77 yaşındaki kadın aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement