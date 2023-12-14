Muğla\'da kaybolan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Muğla'da yakınları ile birlikte Yılanlı Dağı'nda çıntar mantarı toplamaya giden ve sonrasında kaybolan 77 yaşındaki Fatma Avcı'nın, kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta ekipler tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 12 Aralık Salı günü Menteşe ilçesindeki Yılanlı Dağı'na Fatma Avcı (77) ve yakınları mantar toplamaya gitti. Saat 11.00 sıralarında mantar topladığı sırada yakınlarının yanından ayrılan yaşlı kadın uzun süre geri dönmedi. Avcı'nın sağlık durumundan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ekipleri, jandarmaya bağlı iz sürme köpeği, AFAD ekipleri, MAG-AME ile NAK arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiple Avcı'yı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarının üzerinden 48 saat geçtikten sonra ekiplerin tek kol üzerinde arama tarama faaliyetleri esnasında Avcı'nın, kaybolduğu bölgeden 3 kilometre uzaklıkta yol kenarında cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA