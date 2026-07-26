Muğla\'da Kayıp Genç İçin Yardım Çağrısı

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Muhammet Sabahattin Uçar'dan 5 gündür haber alınamıyor. Kayıp gencin annesi Ayşe Uçar oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirterek yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Muhammet Sabahattin Uçar, 22 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından jandarma ekipleri geniş çaplı arama ve soruşturma başlattı. Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen anne Ayşe Uçar, "Oğlumun kimseye zararı yoktu. Kendi halinde bir çocuktu. Kendisinin zor durumda olduğunu düşünüyorum, yoksa asla dönmeyecek biri değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Oğlumun bir arkadaşı ile araba ile Marmaris'te gittiğini ve oğlumun orada kaldığını yanındaki arkadaşın tek başına geri geldiği bilgisine ulaştık. Yetkililerden bu olayın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Herkesten yardım bekliyoruz. Böyle olayları görünce çok üzülürdüm, şimdi aynı acıyı ben yaşıyorum. Oğlumun başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Uçar son olarak, Muhammet Sabahattin Uçar'ı gören veya hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların en yakın güvenlik birimine ya da ailesine 0537 596 29 04 numaralı telefondan ulaşarak bilgi vermelerini istedi.