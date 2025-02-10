Muğla\'da Kundaklama: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde park halindeki araçları kundaklayan 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Seydikemer İlçesi Zorlar Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında park halindeki bir otomobil ve motosikleti kundakladıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zorlar Mahallesi'nde meydana gelen kundaklama olayı ile ilgili harekete geçti. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, H.R.Z.'nin yanında getirdiği benzinle park halindeki otomobil ve motosiklete dökerek ateşe verdiğini ve sonrasında M.E. ile beraber olay yerinden kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanıp, Eşen Kapalı cezaevine gönderildi. - MUĞLA