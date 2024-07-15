Muğla'da meydana gelen tur kazasında hayatını kaybeden çift son yolculuklarına birlikte uğurlandı - Son Dakika
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Muğla'da meydana gelen tur kazasında hayatını kaybeden çift son yolculuklarına birlikte uğurlandı

Muğla\'da meydana gelen tur kazasında hayatını kaybeden çift son yolculuklarına birlikte uğurlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen tur kazasında hayatını kaybeden midibüs şoförü Mehmet Doğu ve eşi Necla Doğu, ikindi vakti kılınan namazın ardından Denizli'nin Markezefendi ilçesindeki Hacıeyüplü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

15.07.2024 09:03
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DENİZLİ (İHA) – Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen tur kazasında hayatını kaybeden midibüs şoförü ve eşi, son yolculuklarına birlikte uğurlandı.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde meydana gelen kazada; günübirlik tura katılan yerli turistleri taşıyan Mehmet Doğu'nun kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur otobüsünün freni patladı. Kontrolden çıkan otobüs, park halindeki üç araca ve ardından bir ikamete çarptı. Kazada bazı yolcular otobüsten fırlarken bazıları ise araç içinde sıkıştı.

Kaza sonucunda 11 yaşındaki Melisa Gültekin olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün 57 yaşındaki eşii Necla Doğu ise kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan şoför Mehmet Doğu da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Tur kazasında hayatını kaybeden Doğu çifti, ikindi vakti kılınan namazın ardından Denizli'nin Markezefendi ilçesindeki Hacıeyüplü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da meydana gelen tur kazasında hayatını kaybeden çift son yolculuklarına birlikte uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da meydana gelen tur kazasında hayatını kaybeden çift son yolculuklarına birlikte uğurlandı - Son Dakika
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